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Убийство Вороненкова: МВД объявило в розыск российского криминального авторитета Тюрина

Министерство внутренних дел объявило в розыск подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Об этом говорится на сайте МВД.

В ведомстве отметили, что Тюрин исчез 10 октября 2017 года.

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  • Напомним, 23 марта в центре Киева на улице Пушкинской был застрелен Денис Вороненков. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелка госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.
  • 9 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования убийства Вороненкова. Дело будет передано в суд. Следствие подозревает в совершении преступления 5 человек: двое уже задержаны, еще двое - в розыске и один погиб (стрелец).
  • Заказчиком убийства в ГПУ называют бывшего гражданского мужа гражданской жены Вороненкова Марии Максаковой, неформального "бухгалтера" российской преступной верхушки, профессионального "вора в законе" Владимира Тюрина.
  • По данным ГПУ, к исполнению преступления Тюрин привлек своего давнего товарища по криминалу Юрия Василенко, который ранее был осужден в России.
  • В настоящее время украинская Генпрокуратура не исключает заочный процесс в отношении заказчика, а также объявления его в международный розыск. Вместе с тем, в МВД не исключают, что Тюрина теперь может ликвидировать ФСБ.
  • По данным СМИ, Тюрина в Испании подозревали в отмывании средств.
  • Как сообщил прокурор Киева Роман Говда, Вороненков планировал в апреле 2017-го начать проект по сбору и обнародование неизвестных фактов относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
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