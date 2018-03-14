Убийство Вороненкова: МВД объявило в розыск российского криминального авторитета Тюрина

14 марта, 2018, 16:22

Министерство внутренних дел объявило в розыск подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Об этом говорится на сайте МВД.

В ведомстве отметили, что Тюрин исчез 10 октября 2017 года.

Читайте также: Бухгалтер криминальной России. Кто такой Тюрин, который заказал убийство Вороненкова в Киеве