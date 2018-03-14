Убийство Вороненкова: МВД объявило в розыск российского криминального авторитета Тюрина
14 марта, 2018, 16:22
Министерство внутренних дел объявило в розыск подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Об этом говорится на сайте МВД.
В ведомстве отметили, что Тюрин исчез 10 октября 2017 года.
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- Напомним, 23 марта в центре Киева на улице Пушкинской был застрелен Денис Вороненков. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелка госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.
- 9 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил о завершении расследования убийства Вороненкова. Дело будет передано в суд. Следствие подозревает в совершении преступления 5 человек: двое уже задержаны, еще двое - в розыске и один погиб (стрелец).
- Заказчиком убийства в ГПУ называют бывшего гражданского мужа гражданской жены Вороненкова Марии Максаковой, неформального "бухгалтера" российской преступной верхушки, профессионального "вора в законе" Владимира Тюрина.
- По данным ГПУ, к исполнению преступления Тюрин привлек своего давнего товарища по криминалу Юрия Василенко, который ранее был осужден в России.
- В настоящее время украинская Генпрокуратура не исключает заочный процесс в отношении заказчика, а также объявления его в международный розыск. Вместе с тем, в МВД не исключают, что Тюрина теперь может ликвидировать ФСБ.
- По данным СМИ, Тюрина в Испании подозревали в отмывании средств.
- Как сообщил прокурор Киева Роман Говда, Вороненков планировал в апреле 2017-го начать проект по сбору и обнародование неизвестных фактов относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса.
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