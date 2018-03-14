Турчинов назвал главную ошибку Путина, предотвратившую масштабное вторжение в Украину в 2014 году

14 марта, 2018, 08:43

Российская власть сделала серьезный просчет весной 2014 года, что спасло Украину от полномасштабного вторжения ее войск

Об этом заявил секретарь СНБО, бывший и.о. президента Александр Турчинов в документальном фильме "Украина. 100 дней над пропастью", сообщает "Укринформ".

Он рассказал, что на протяжении марта 2014 года, примерно три раза украинская разведка давала данные, что именно в четыре часа утра российские войска войдут на территорию Украины и начнется масштабное наступление.

"Первый раз – мы ночь провели на командном пункте, полная боевая готовность. Ждем. Танки подошли практически до границы и развернулись. Второй такой раз, в течение недели – теперь точно сегодня в 4 часа будет наступление...", - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что тогда президент России Владимир Путин просчитался, ибо считал, что уничтожил украинскую армию, спецслужбы и экономику.

Впрочем, именно добровольцы спасли Украину от полномасштабного вторжения российских войск. По его словам, благодаря добровольцам ВСУ успели оправиться, купить бронежелети, каски, оружие.

"Он не просчитал того, что в Украине будет создано добровольческое движение. Когда ребята юристы, преподаватели, студенты прямо с Майдана пойдут на передовую. И собственно создание добровольческого движения в тот период - это ключевой момент, который сорвал планы Путина", - подытожил Турчинов.