Трехсторонняя группа договорилась восстановить мобильную связь в ОРДЛО

14 марта, 2018, 19:29

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о восстановлении мобильной связи на территории ОРДЛО

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украина" с участием ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она.