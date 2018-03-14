Трехсторонняя группа договорилась восстановить мобильную связь в ОРДЛО
14 марта, 2018, 19:29
В ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о восстановлении мобильной связи на территории ОРДЛО
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украина" с участием ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она.
- Напомним, 11 января связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса. Vodafone - последний оператор, работавший на неподконтрольных территориях Донбасса. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной территорией.
- СЦКК принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.
- Представители ОБСЕ подтвердили, что на оккупированных территориях Донбасса действительно не работают некоторые службы мобильной связи.
- В Донецке возле магазинов пророссийского мобильного оператора "Феникс" протянулись метровые очереди из желающих купить карточку мобильной связи.
- Боевики не предоставляли гарантий безопасности для начала работ в "серой зоне" по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина.
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