Синоптик рассказала, где сегодня пройдет мокрый снег

14 марта, 2018, 08:59

14 марта в Украине ожидается осложнение погодных условий, что приведет к дождям и усилению ветра, местами будет мокрый снег

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня в Украине ожидаются циклон и атмосферные фронты, что приведет к дождям и усилению ветра. На севере и северо-востоке может пройти мокрый снег.

"Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на Западе - северо-западного, 7-12, порывы до 15-20 м/с. Теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов. В Киеве ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер", - отметила Диденко.

По ее словам, с 17 марта в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей. Ожидаются осадки, сильный ветер и гололед.