Синоптик рассказала, где сегодня пройдет мокрый снег
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что сегодня в Украине ожидаются циклон и атмосферные фронты, что приведет к дождям и усилению ветра. На севере и северо-востоке может пройти мокрый снег.
"Ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на Западе - северо-западного, 7-12, порывы до 15-20 м/с. Теплой остается западная часть Украины, +7+13 градусов, на Юге +6+11, на остальной территории 0+5 градусов. В Киеве ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер", - отметила Диденко.
По ее словам, с 17 марта в Украину начнет поступать холодный воздух арктического происхождения. Морозы начнутся с северных, северо-восточных и западных областей. Ожидаются осадки, сильный ветер и гололед.
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