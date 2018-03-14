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Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф в 171 млрд грн, наложенный Антимонопольным комитетом Украины на российское ПАО "Газпром"

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

"КАХС отказал российскому "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы в деле об уплате в бюджет более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.

Суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривень в 2017 году. "Газпром" обжаловал это решение и действия государственного исполнителя, в связи с чем обратился с апелляцией. Определением от 13 марта 2018 года по делу № 910/18299/16 суд отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма выполнения судебного решения.

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