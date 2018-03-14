Суд подтвердил штраф для "Газпрома" в размере 171 млрд грн
Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".
"КАХС отказал российскому "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы в деле об уплате в бюджет более 171 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.
Суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривень в 2017 году. "Газпром" обжаловал это решение и действия государственного исполнителя, в связи с чем обратился с апелляцией. Определением от 13 марта 2018 года по делу № 910/18299/16 суд отказал ПАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений постановление местного суда относительно механизма выполнения судебного решения.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" отказались поставлять газ "Нафтогазу", в том числе уже оплаченные объемы. После этого “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- "Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении сделок.
- Украина более чем в 7 раз увеличила импорт газа из Европы.
- В Чехии и Польше заявили, что получают из Украины весь согласованный газ.
- Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.
- В "Газпроме" заявили, что вернули Украине предоплату за газ из-за несоответствия присланных "Нафтогазом" документов решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года.
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" продлится 1,5-2 года.
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