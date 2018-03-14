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Совет НАТО соберется из-за использования Россией химического оружия


фото: nato.int
15 марта состоится заседание совета Североатлантического альянса (НАТО), посвященное незаконному использованию Россией химического оружия

Об этом в ходе выступления в парламенте заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает Reuters.

"В четверг, 15 марта, состоится заседание совета НАТО. Оно будет посвящено незаконному использованию Россией химического оружия и незаконной программе его разработки", - заявила Мэй.

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  • Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
  • Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
  • В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
  • Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипача, сомневаются, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
  • Великобритания депортирует 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
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