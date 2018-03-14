Соглашение об ассоциации с ЕС стало гарантией, что Украина сохранит независимость, – нардеп

14 марта, 2018, 20:39

Соглашение об ассоциации стало залогом существования и развития независимости Украины

Об этом заявил на открытии XI Форума "Европа-Украина" в польском городе Жешув народный депутат, соглава украинской части Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Николай Княжицкий, сообщает "Польско-украинский портал".

Княжицкий рассказал о важности Соглашения об ассоциации для Украины.

"Соглашение для украинцев стало гарантией, что Украина сохранит независимость. Я бы даже сказал, построит ее. Главная проблема Украины – слабость государственных институтов. В частности, спекулирует на этой слабости Москва – это элемент гибридной войны России против Украины. Наша страна в течение многих лет развивалась как колония России", – заявил политик.

Он рассказал, что выполнение различных частей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС со стороны Украины происходит с разным темпом.

"Собираемся раз в несколько месяцев с коллегами из Европарламента, чтобы мониторить, каким образом и как быстро наша страна выполняет Соглашение об ассоциации. В общем, с тех обязательств, которые Украина взяла на себя, выполнено 41%. Есть сферы, финансовый сектор или образование , где выполнение - 100%. В гуманитарной политике, в общем, 71%. В реформе здравоохранения - всего 4% ", - заявил Княжицкий.

Также он упомянул о сложных украинского-польских исторических дискуссиях.

"Когда мы говорим о наших исторических проблемах, должны помнить, что в украинско-польских кровавых, преступных и несправедливых конфликтах, украинское государство не может быть виновным, поскольку его тогда не было. Были конфликты между гражданами Польши разных национальностей. Среди них, к сожалению, было много украинцев ", - сказал Княжицкий.