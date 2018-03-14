 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Соглашение об ассоциации с ЕС стало гарантией, что Украина сохранит независимость, – нардеп

Соглашение об ассоциации стало залогом существования и развития независимости Украины

Об этом заявил на открытии XI Форума "Европа-Украина" в польском городе Жешув народный депутат, соглава украинской части Парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Николай Княжицкий, сообщает "Польско-украинский портал".

Княжицкий рассказал о важности Соглашения об ассоциации для Украины.

"Соглашение для украинцев стало гарантией, что Украина сохранит независимость. Я бы даже сказал, построит ее. Главная проблема Украины – слабость государственных институтов. В частности, спекулирует на этой слабости Москва – это элемент гибридной войны России против Украины. Наша страна в течение многих лет развивалась как колония России", – заявил политик.

Он рассказал, что выполнение различных частей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС со стороны Украины происходит с разным темпом.

"Собираемся раз в несколько месяцев с коллегами из Европарламента, чтобы мониторить, каким образом и как быстро наша страна выполняет Соглашение об ассоциации. В общем, с тех обязательств, которые Украина взяла на себя, выполнено 41%. Есть сферы, финансовый сектор или образование , где выполнение - 100%. В гуманитарной политике, в общем, 71%. В реформе здравоохранения - всего 4% ", - заявил Княжицкий.

Также он упомянул о сложных украинского-польских исторических дискуссиях.

"Когда мы говорим о наших исторических проблемах, должны помнить, что в украинско-польских кровавых, преступных и несправедливых конфликтах, украинское государство не может быть виновным, поскольку его тогда не было. Были конфликты между гражданами Польши разных национальностей. Среди них, к сожалению, было много украинцев ", - сказал Княжицкий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать