Скольких украинцев уже разыскивают за неуплату алиментов. Данные Минюста

14 марта, 2018, 13:48

Министерство юстиции оформило свыше 82 тысячи постановлений, что ограничивает должника в праве выезда за пределы Украины, еще 7 тысяч алиментщиков объявлены в розыск

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает пресс-служба Кабмина.

По словам Петренко, в рамках введения новых средств борьбы со злостными неплательщиками алиментов в Украине вынесено свыше 82 тысяч постановлений об ограничении должника в праве выезда за пределы Украины и почти 80 тысяч постановлений об ограничении должника в праве управлять транспортными средствами. Также в министерстве принято 79 тысяч постановлений об ограничении должника в праве пользования оружием и праве на охоту. Кроме этого, более 7 тысяч должников объявлены в розыск.

Министр подчеркнул, что во многих случаях должники специально не оформляются на официальную работу, чтобы не платить алименты. Для них в законе предусмотрен новый вид воздействия - общественно полезные работы, оплата за которые будет перечислена на уплату долга по выплате алиментов.

"В настоящее время уже вынесено 5,5 тысячи протоколов. По моему убеждению, исполнители пока не очень активно применяют этот инструмент влияния. А зря: по данным центров занятости по всей стране тысячи вакансий дворников, уборщиков кладбищ, мусорщиков. Поэтому безответственные родители с легкостью и пользой могут приступить к выполнению данного рода работ", - отметил Павел Петренко.