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Сеть оптик реализует социальный проект "Здоровое зрение". Новости компании

“Здоровое зрение” - такой масштабный социальный проект реализует национальная сеть оптик вместе с Украинским медицинским клубом и общественной организацией

Врачи-офтальмологи в школах Киева, Львова и Харькова провели обследование зрения школьников и дали рекомендации родителям - как сохранить здоровое зрение у детей, передает Еспресо.TV.

Результаты исследований неутешительны — аномалии выявили у каждого второго ребенка.

"Уважаемые родители, то что ребенок не жалуется - не значит, что у него все хорошо. И то, что если вы сегодня проверили зрение своему ребенку и он у него хороший, это не факт что через год он останется таким же. То есть за зрением детей нужно следить регулярно", - сказала главврач национальной сети оптик "Люксоптика" Лариса Харченко.

Проверять зрение офтальмологи советуют минимум раз в год. Не только детям, но и взрослым. Потому что когда уже возникнут серьезные проблемы, болезни глаз лечить станет сложнее. А своевременная коррекция позволяет улучшить зрение в большинстве случаев аномалий, говорят специалисты.

"Возможность оптики насколько высока, что мы можем откорректировать зрение. То есть мы должны думать сейчас о качестве жизни ваших детей", - сказал профессор, доктор медицинских наук Сергей Рыков.

Проект планируют продолжать и в дальнейшем. В ближайшее время врачи-офтальмологи проверят зрение у школьников Киевской области.

 

 

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