СБУ прекратила работу антиукраинской сети, которую финансировало окружение экс-министра Захарченко

14 марта, 2018, 09:22

Сотрудники СБУ заблокировали работу антиукраинской сети, участники которой причастны к организации провокационных акций по заказу страны-агрессора

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Выяснилось, что журналист Артем Бузила (арестованый по обвинению в сепаратизме в конце апреля 2015 года) координировал антиукраинскую сеть, получая приказы из администрации российского президента по проведению антиукраинских мероприятий.

"Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. При них обнаружены неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ", - подчеркнули в СБУ.

Таким образом, правоохранители провели следственные действия в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях. Во время них следователи изъяли для проведения экспертизы сорок шесть магнитных носителей информации и тридцать восемь мобильных устройств с важными для досудебного следствия материалами и данными.

"Выявлены печатные экстремистские агитационные материале, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции", - отметили в СБУ.

Также были найдены материалы, которые должны были использовать для подготовки в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации Крыма и дискредитацией украинской власти.

"Установлены участники "боевой группы" антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии", - подытожили в ведомстве.

В СБУ добавили, что изъяли у злоумышленников семьсот граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.