Россия поможет Болгарии модернизировать истребители Миг-29, несмотря на жалобу Украины
14 марта, 2018, 20:53
Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "Миг" для осуществления капитального ремонта 15 советских истребителей
Об этом сообщает Reuters.
В декабре 2017 года министерство обороны Болгарии планировало подписать соглашение с Россией стоимостью почти $52 млн на ремонт 15 истребителей Миг-29, однако этим планам помешала жалоба украинского экспортера оружия "Укринмаш".
Украинская компания обратилась к болгарской Комиссии по защите конкуренции, чтобы оспорить сделку. Однако министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что украинская компания не имеет лицензии и возможностей осуществлять подобное переоснащение самолетов.
В результате болгарская антимонопольная комиссия отклонила обращение Украины.
Ожидается, что Россия осуществит ремонт 15 истребителей до 2022 года.
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