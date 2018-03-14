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Россия поможет Болгарии модернизировать истребители Миг-29, несмотря на жалобу Украины


фото: Reuters
Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию "Миг" для осуществления капитального ремонта 15 советских истребителей

Об этом сообщает Reuters.

В декабре 2017 года министерство обороны Болгарии планировало подписать соглашение с Россией стоимостью почти $52 млн на ремонт 15 истребителей Миг-29, однако этим планам помешала жалоба украинского экспортера оружия "Укринмаш".

Украинская компания обратилась к болгарской Комиссии по защите конкуренции, чтобы оспорить сделку. Однако министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что украинская компания не имеет лицензии и возможностей осуществлять подобное переоснащение самолетов.

В результате болгарская антимонопольная комиссия отклонила обращение Украины.

Ожидается, что Россия осуществит ремонт 15 истребителей до 2022 года.

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