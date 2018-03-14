Рада приняла закон о защите детей от сексуальных преступлений

14 марта, 2018, 13:27

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2016 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В поддержку законопроекта проголосовал 241 народный депутат.

Законом устанавливается четкий минимальный возраст полового совершеннолетия и совершенствуется ответственность лиц, которые посягают на половую свободу и неприкосновенность, честь и достоинство детей.

В частности, предусматривается ст. 155 Уголовного кодекса Украины изложить в новой редакции, согласно которой естественные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Такие же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности относительно воспитания потерпевшего или заботы о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового.

В обновленной ч. 2 ст. 156 речь пойдет о том, что такие действия, совершенные в отношении малолетнего лица или совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности относительно воспитания потерпевшего или заботы о нем, наказываются лишением свободы на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового.

В то же время ст. 302 дополняется положением о том, что создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата и аналогичные действия, совершенные с целью наживы или лицом, ранее судимым за это преступление, либо организованной группой с привлечением малолетнего лица, наказываются лишением свободы на 5-10 лет.

Первый заместитель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук пояснил, что с принятием изменений в ст. 155 Уголовного кодекса устанавливается четкий минимальный возраст полового совершеннолетия - 16 лет.