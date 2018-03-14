 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Рада приняла закон о защите детей от сексуальных преступлений

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2016 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по защите детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В поддержку законопроекта проголосовал 241 народный депутат.

Законом устанавливается четкий минимальный возраст полового совершеннолетия и совершенствуется ответственность лиц, которые посягают на половую свободу и неприкосновенность, честь и достоинство детей.

В частности, предусматривается ст. 155 Уголовного кодекса Украины изложить в новой редакции, согласно которой естественные или неестественные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом, наказываются ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Такие же действия, совершенные близкими родственниками или членами семьи, лицом, на которое возложены обязанности относительно воспитания потерпевшего или заботы о нем, или если они повлекли бесплодие или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового.

В обновленной ч. 2 ст. 156 речь пойдет о том, что такие действия, совершенные в отношении малолетнего лица или совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности относительно воспитания потерпевшего или заботы о нем, наказываются лишением свободы на 5-8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет или без такового.

В то же время ст. 302 дополняется положением о том, что создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата и аналогичные действия, совершенные с целью наживы или лицом, ранее судимым за это преступление, либо организованной группой с привлечением малолетнего лица, наказываются лишением свободы на 5-10 лет.

Первый заместитель комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Николай Паламарчук пояснил, что с принятием изменений в ст. 155 Уголовного кодекса устанавливается четкий минимальный возраст полового совершеннолетия - 16 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 марта, 2018 среда

больше новостей

14 марта, 2018 среда

13 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать