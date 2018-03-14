"Испанский диспетчер" получил $48 тыс. от россиян за ложь относительно малайзийского "Боинга"
Об этом сообщает Радио Свобода.
После того, как самолет рейса MH17 был сбит в небе над Донбассом, российская пропаганда активно приумножала различные версии катастрофы. Одна из них базировалась на сообщениях якобы испанского диспетчера, который был показан в эфире испанского подразделения российского канала RT.
"Диспетчер Карлос", который якобы работал в киевском аэропорту Борисполь и писал в Twitter под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малайзийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Карлос Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.
Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил всего $48 тысяч из российских источников как плату за свою роль «испанского диспетчера Карлоса».
Также Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, которые подтверждают связь россиян с учетной записью @spainbuca в Twitter, а также банковские данные и записи разговоров с сотрудниками RT. Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования. RT отрицал, что когда-либо осуществлял такие платежи.
История про "испанского диспетчера" была использована также и президентом России Владимиром Путиным в разговоре с режиссером Оливером Стоуном.
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- Напомним, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал в захваченной оккупантами Донецкой области – все 298 человек погибли.
- 5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, которые доказывают причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
- По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского "Бука" в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
- Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines на Донбассе могут быть осуждены заочно.
- Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing.
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