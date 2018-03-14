"Суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту Балуху
14 марта, 2018, 19:49
Верховный суд аннексированного Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, и наказание сократили на два месяца - до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
При этом в ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых допросили в ходе судебного следствия, также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.
- Отметим, Балух был задержан ФСБ утром 8 декабря 2016 года после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к трех годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч грн).
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