"Суд" Крыма изменил приговор украинскому активисту Балуху

14 марта, 2018, 19:49

Верховный суд аннексированного Крыма изменил приговор украинскому активисту Владимиру Балуху

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, и наказание сократили на два месяца - до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

При этом в ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых допросили в ходе судебного следствия, также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.