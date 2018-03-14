"Рекс, ешь салат": Трамп приказал Тиллерсону съесть некачественное блюдо, чтобы не обидеть китайцев, - СМИ

14 марта, 2018, 14:28

Во время путешествия в Китай президент США приказал своему госсекретарю съесть несвежий салат "Цезарь"

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В ноябре прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон совершили тур по странам Азии. Во время одного из приемов в Китае, чиновникам подали тарелки с подувядшими листьями салата в салате "Цезарь".

Дональд Трамп переживал, что блюдо, которого не касались, может оскорбить китайцев, поэтому он приказал Тиллерсону: "Рекс, ешь салат".

Госсекретарь посмеялся с такого замечания, однако этот момент проиллюстрировал некомфортные отношения между Трампом и Тиллерсоном.