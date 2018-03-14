"Рекс, ешь салат": Трамп приказал Тиллерсону съесть некачественное блюдо, чтобы не обидеть китайцев, - СМИ
14 марта, 2018, 14:28
Во время путешествия в Китай президент США приказал своему госсекретарю съесть несвежий салат "Цезарь"
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В ноябре прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон совершили тур по странам Азии. Во время одного из приемов в Китае, чиновникам подали тарелки с подувядшими листьями салата в салате "Цезарь".
Дональд Трамп переживал, что блюдо, которого не касались, может оскорбить китайцев, поэтому он приказал Тиллерсону: "Рекс, ешь салат".
Госсекретарь посмеялся с такого замечания, однако этот момент проиллюстрировал некомфортные отношения между Трампом и Тиллерсоном.
- Напомним, 13 марта Трамп уволил с должности секретаря Госдепа Рекса Тиллерсона, назначив на его место директора ЦРУ Майка Помпео.
- Тем временем новым главой ЦРУ впервые в истории стала женщина - Джина Геспел.
- Сам Тиллерсон не знает причины своего увольнения и был настроен продолжать работу. Как пояснил Трамп, они с Тіллерсоном хорошо сотрудничали, однако не соглашались по ряду вопросов.
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