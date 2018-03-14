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"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, в 1/8 финала турнира одолев турецкий "Бешикташ"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Второй матч

"Бешикташ" (Турция) - "Бавария" (Германия) - 1:3.

Голы: Алькантара 18, Гекхан Генюл 46 (автогол), Вагнер Лав 59, Вагнер 84.

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