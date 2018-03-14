"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
14 марта, 2018, 21:08
"Бавария" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, в 1/8 финала турнира одолев турецкий "Бешикташ"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Второй матч
"Бешикташ" (Турция) - "Бавария" (Германия) - 1:3.
Голы: Алькантара 18, Гекхан Генюл 46 (автогол), Вагнер Лав 59, Вагнер 84.
- В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила турецкий "Бешикташ" со счетом 5:0.
- "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала проиграл "Роме" со счетом 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов.
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