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"Барселона" - "Челси". Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Челси", а "Бавария" играет в гостях с "Бешикташем"

Оба матча украинские телезрители увидят в прямой трансляции из Стамбула и Барселоны.

19:00 - "Бешикташ" (Турция) - "Бавария" (Германия), телеканал "Футбол 1"

21:45 - "Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия), телеканал "Футбол 2"

 

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