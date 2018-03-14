"Барселона" - "Челси". Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
14 марта, 2018, 14:00
Сегодня в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" принимает "Челси", а "Бавария" играет в гостях с "Бешикташем"
Оба матча украинские телезрители увидят в прямой трансляции из Стамбула и Барселоны.
19:00 - "Бешикташ" (Турция) - "Бавария" (Германия), телеканал "Футбол 1"
21:45 - "Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия), телеканал "Футбол 2"
- Повторная встреча между "Бешикташем" и "Баварией" превратилась в формальность, из-за того, что в первом матче в Мюнхене немецкий клуб разгромил соперников со счетом 5:0. Турки почти весь матч были вынуждены играть вдесятером после удаления экс-футболиста киевского "Динамо" хорвата Домагоя Виды.
- В противостоянии "Барселоны" и "Челси" интрига сохраняется - в первой игре команды сыграли в Лондоне вничью 1:1.
- Тем временем "Шахтер" не смог пробиться в четвертьфинал и проиграл 13 марта в гостях итальянской "Роме" - 0:1.
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