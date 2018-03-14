Президент Австрии назвал незаконными российские "выборы" в оккупированном Крыму
Об этом Ван дер Беллен заявил на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает Еспресо.TV.
"Австрии понятно, что аннексия Крыма была и является противоправной. Это также является позицией Евросоюза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в российский парламент или президентские выборы. Это не только моя точка зрения - это однозначная точка зрения всего австрийского правительства", - сказал Ван дер Беллен.
В свою очередь, Порошенко отметил, что действующий российский президент Владимир Путин сегодня специально едет на оккупированную территорию Крыма, и именно поэтому чрезвычайно важным является единая позиция всего мира о непризнании выборов президента России на территории оккупированного Крыма.
"Я очень благодарен и президенту, и правительству Австрии за официальную позицию, высказанную МИД Австрии, о том, что они не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют, и не признают (российских выборов, - ред.)", - сказал Порошенко.
- Напомним, ранее послы G7 осудили российские выборы в оккупированном Крыму.
- Глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей оккупированного Крыма не участвовать в выборах президента России.
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