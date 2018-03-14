Президент Австрии назвал незаконными российские "выборы" в оккупированном Крыму

14 марта, 2018, 14:38

Федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен назвал нелегитимными любые выборы в органы власти России на территории оккупированного Крыма, в том числе выборы президента

Об этом Ван дер Беллен заявил на брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Австрии понятно, что аннексия Крыма была и является противоправной. Это также является позицией Евросоюза. Поэтому на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в российский парламент или президентские выборы. Это не только моя точка зрения - это однозначная точка зрения всего австрийского правительства", - сказал Ван дер Беллен.

В свою очередь, Порошенко отметил, что действующий российский президент Владимир Путин сегодня специально едет на оккупированную территорию Крыма, и именно поэтому чрезвычайно важным является единая позиция всего мира о непризнании выборов президента России на территории оккупированного Крыма.

"Я очень благодарен и президенту, и правительству Австрии за официальную позицию, высказанную МИД Австрии, о том, что они не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют, и не признают (российских выборов, - ред.)", - сказал Порошенко.