Пребывание в космосе меняет ДНК человека. Исследование NASA

14 марта, 2018, 16:53

NASA завершило свое исследование "Twin Study", во время которого один из близнецов-астронавтов провел в космосе целый год, а его брат сделал несколько краткосрочных полетов - в сумме они составили 54 дня

Об этом пишет Live Science.

По результатам многочисленных медицинских наблюдений ведомство заявило, что пребывание в космосе меняет часть ДНК человека.

Как рассказали ученые, много физических изменений Скотта Келли - например, рост или ориентировки в пространстве, пришли в норму после годового пребывания на Земле, однако 7% его ДНК изменились навсегда.

В результате этого NASA сделало вывод, что существует некий "космический ген", который активируется только после попадания человека в условия пребывания в космосе, что и привело к изменению генов Скотта Келли.

В числе генов, которые подверглись изменениям, оказались гены, связанные с иммунной системой, формированием костной ткани, кислородным голоданием и избытком углекислого газа в организме.

В NASA не уточнили, как эти изменения повлияли на здоровье астронавта. Однако, судя по заявлению самого Келли, в котором он рассказал, что "с удивлением узнал об исследовании из газет", значительных изменений с его здоровьем не произошло.

Как предполагают ученые, причиной таких изменений могли стать несколько факторов: различия в еде, окружающей среде и влияние некоторых "излучений". В то же время в NASA проверили умственные способности Скотта Келли, однако особых изменений до начала полета и после его завершения они не заметили.

В организации рассказали, что подобное исследование уникально, и его непросто будет повторить. 54-летние идентичные близнецы Келли, как и все идентичные близнецы, имеют абсолютно одинаковую ДНК, что делает их идеальными кандидатами для такого эксперимента. Однако среди астронавтов такое совпадение бывает очень редко.

Исследование близнецов было частью большой программы "Project Human Researc" по изучению влияния космического пространства на организм человека. Его результаты повлияют на будущую миссию колонистов на Марс, которым придется провести в космическом пространстве еще больше времени.

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