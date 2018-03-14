Отравление Скрипаля: депортация уменьшит число российских дипломатов в Британии на 40%

14 марта, 2018, 18:02

Депортация российских дипломатов приведет к сокращению состава посольства Российской Федерации в Лондоне примерно на 40%

Сейчас в дипломатическом списке посольства РФ 58 дипломатов, сообщает "Интерфакс-Украина".

После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов.

Британские СМИ напоминают, что ранее были и более крупные по количеству депортации. Так, в 1971 году британские власти потребовали отъезда из страны сразу 90 советских дипломатов, еще 15 не разрешено было возвращаться в Великобританию. Но тогда посольство Советского Союза в Лондоне было значительно большим по количеству работников.

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