Отравление Скрипаля: депортация уменьшит число российских дипломатов в Британии на 40%
14 марта, 2018, 18:02
Депортация российских дипломатов приведет к сокращению состава посольства Российской Федерации в Лондоне примерно на 40%
Сейчас в дипломатическом списке посольства РФ 58 дипломатов, сообщает "Интерфакс-Украина".
После отъезда 23 из них останется только 35 дипломатов.
Британские СМИ напоминают, что ранее были и более крупные по количеству депортации. Так, в 1971 году британские власти потребовали отъезда из страны сразу 90 советских дипломатов, еще 15 не разрешено было возвращаться в Великобританию. Но тогда посольство Советского Союза в Лондоне было значительно большим по количеству работников.
Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Великобритания депортирует 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
- Также Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне с Россией.
Читайте также
-
26 февраля, 2018 Виталий Портников: только слабая Россия уйдёт из Крыма и Донбасса
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-
-
27 февраля, 2018 Можно ли вернуть территории, возвращая людей
Читайте также
-
-
22 февраля, 2018 Норма или препятствие росту. Не слишком ли высокие налоги в Украине
-