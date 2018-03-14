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Отравление Скрипаля: Британия вызывает российского посла и прекращает двусторонние связи с Россией


фото: REUTERS
Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне с Россией и отзывает приглашение в Лондон главы российского МИД Сергея Лаврова

Об этом заявила премьер-министр Великобритании тереза Мэй, передает TRTWORLD.

К таким мерам страна прибегла из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери советским нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

В то же время Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве, сообщает, что официальный Лондон вызвал посла России Александра Яковенко в связи с отравлением Скрипаля.

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