Отравление Скрипаля: Британия вызывает российского посла и прекращает двусторонние связи с Россией
14 марта, 2018, 16:38
Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне с Россией и отзывает приглашение в Лондон главы российского МИД Сергея Лаврова
Об этом заявила премьер-министр Великобритании тереза Мэй, передает TRTWORLD.
К таким мерам страна прибегла из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери советским нервно-паралитическим веществом "Новичок".
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В то же время Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве, сообщает, что официальный Лондон вызвал посла России Александра Яковенко в связи с отравлением Скрипаля.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипача, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Великобритания созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за отравления Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
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