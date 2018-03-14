Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
14 марта, 2018, 14:58
Великобритания созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери советским нервно-паралитическим веществом "Новичок"
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Вечером 14 марта британцы предоставят Совбезу данные об обстоятельствах отравления.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
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