Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН

14 марта, 2018, 14:58



фото: REUTERS

Великобритания созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери советским нервно-паралитическим веществом "Новичок"