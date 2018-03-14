Отравление Скрипаля: Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН

14 марта, 2018, 22:32

Британский постпред при ООН Джулиан Брэйтвейт заявил, что Россия отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нарушила статью 2 Устава ООН

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, информирует "Интерфакс-Украина".

"Это был не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушения Статьи 2 Устава ООН - основы международного законного порядка", - сказал он.

При этом дипломат сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения относительно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Кроме того, Брэйтвейт заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрете химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также связанных с ним производствах", - сказал он.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.

В статье 2 Устава ООН говорится о том, что "все члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость".

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