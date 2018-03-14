Отравление Скрипаля: Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН
Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, информирует "Интерфакс-Украина".
"Это был не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушения Статьи 2 Устава ООН - основы международного законного порядка", - сказал он.
При этом дипломат сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения относительно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".
Кроме того, Брэйтвейт заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрете химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".
"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также связанных с ним производствах", - сказал он.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.
В статье 2 Устава ООН говорится о том, что "все члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость".
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Великобритания депортирует 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
- Также Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне с Россией.
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