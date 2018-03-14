 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Отравление Скрипаля: Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН

Британский постпред при ООН Джулиан Брэйтвейт заявил, что Россия отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нарушила статью 2 Устава ООН

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, информирует "Интерфакс-Украина".

"Это был не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушения Статьи 2 Устава ООН - основы международного законного порядка", - сказал он.

При этом дипломат сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения относительно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Кроме того, Брэйтвейт заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрете химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также связанных с ним производствах", - сказал он.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.

В статье 2 Устава ООН говорится о том, что "все члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость".

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать