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Нацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн

В среду, 14 марта, НБУ презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монеты будут вводить в оборот поэтапно: первый этап - 27 апреля 2018 года введут в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 грн. Второй этап состоится позже - монеты номинальной стоимостью 5 и 10 грн будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно новыми монетами и банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени - пока монеты постепенно не заместят банкноты в обращении. Таким образом, бумажные деньги номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень будут в обращении параллельно с металлическими до последней бумажной гривни. Нацбанк будет изымать из оборота банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн, но прекратит печатать эти банкноты и пополнять ими денежный оборот.

"К этому решению нас стимулирует и развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривни за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей. Развитие безналичных расчетов приводит к уменьшению количества номиналов в номинальных рядах стран мира. Украина не исключение. Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карт за последние 5 лет выросла более чем втрое - до 39% на начало 2018 года (с 12% по состоянию на начало 2013 года)", – сказал. а. председателя НБУ Яков Смолий.

На аверсе всех монет изображены малый государственный герб Украины (тризуб), номинал, название страны-эмитента (Украина) в обрамлении древнерусского орнамента. По цвету и размеру новые монеты заметно отличаются от монет других номиналов, что поможет населению легко определять номинал.

"Новые обиходные монеты будут иметь серебристый цвет, будут небольшими, легкими и удобными для расчетов. Работая над дизайном, мы решили быть последовательными и сохранить портреты выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номинальной стоимостью 1 грн изображен портрет князя Владимира Великого; 2 грн - князя Ярослава Мудрого; 5 грн - гетмана Богдана Хмельницкого; 10 грн - гетмана Ивана Мазепы", - сказал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

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