На сайте Укргидрометцентра майнили криптовалюту
Об этом сообщает Altcoin.
Отмечается, что существование майнера никак не скрывается, скрипт установили в начале HTML-кода и не спрятали в других файлах, его не скрывали и не маскировали другими методами.
Вероятно, сайт стал жертвой хакеров, как, например, сайты государственных учреждений Великобритании и Австралии, но есть и вероятность того, что скрытым майнингом занимались технические специалисты украинского Гидрометцентра.
Однако после распространения данной информации в СМИ, код удалили с сайта.
Скрипты для скрытого майнинга определяются большинством антивирусных программ, как вредные. Их работа в браузере может приводить к 100% загруженности компьютера и его зависания, что может привести к потере данных и других неприятных последствий.
С октября 2017 года скрипт CoinHive занимает 6 место в списке самых распространенных вредоносных программ.
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