На сайте Укргидрометцентра майнили криптовалюту

14 марта, 2018, 18:26

В коде сайта Укргидрометцентра обнаружили JavaScript-майнер, который добывал криптовалюту незаметно для посетителей

Об этом сообщает Altcoin.

Отмечается, что существование майнера никак не скрывается, скрипт установили в начале HTML-кода и не спрятали в других файлах, его не скрывали и не маскировали другими методами.

Вероятно, сайт стал жертвой хакеров, как, например, сайты государственных учреждений Великобритании и Австралии, но есть и вероятность того, что скрытым майнингом занимались технические специалисты украинского Гидрометцентра.

Однако после распространения данной информации в СМИ, код удалили с сайта.

Скрипты для скрытого майнинга определяются большинством антивирусных программ, как вредные. Их работа в браузере может приводить к 100% загруженности компьютера и его зависания, что может привести к потере данных и других неприятных последствий.

С октября 2017 года скрипт CoinHive занимает 6 место в списке самых распространенных вредоносных программ.