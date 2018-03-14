На матче "Рома" - "Шахтер" итальянские фаны вывесили флаг "ДНР"

14 марта, 2018, 17:13

Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером" итальянские фаны пронесли на трибуны флаг "ДНР"

Об этом сообщает сообщество футбольных ультрас в facebook Ukraine Supporters.

"Матч "Рома" - "Шахтер". Болельщики "Ромы" пронесли на стадион тряпку в виде флага "днр". Имеем надежду, что футбольный клуб "Рома" за это понесет наказание", - надеются украинские ультрас.

Правилами УЕФА и ФИФА запрещается демонстрировать трибунах любую политическую и религиозную символику. К примеру, под запретом находятся флаги Палестины и Каталонии.

За демонстрацию фанами палестинских флагов УЕФА несколько раз наказывал шотландский "Селтик". Так в 2016 году клуб из Глазго заплатил 10 тыс. евро за нарушение во время матча квалификации Лиги чемпионов против израильского "Хапоэля" из Беэр-Шевы.

"Барселону" регулярно штрафуют за каталонскую символику на еврокубковых матчах. В 2015 году массовая демонстрация фанами флагов Каталонии во время финала Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" стоила клуба 30 тыс. евро.

В то же время, УЕФА пока что не замечает на трибунах флаги "ДНР" и так называемой "Новороссии", постоянно развешивают на стадионах во время международных матчей ультрас российских и других клубов.

Последний такой случай был зафиксирован в феврале, когда на матче 1/16 финала Лиги Европы флаг "Новороссии" демонстрировали ультрас "Лацио", с которым "Динамо" 15 марта сыграет в Киеве в ответном матче 1/8 финала этого турнира.

"Шахтер" в ответном матче 1/8 финала проиграл "Роме" со счетом 0:1 и вылетел из Лиги чемпионов.

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