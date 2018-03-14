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На Киевщине многодетную мать зарезали по дороге в детский сад

В Фастове мужчина нанес более десяти колото-резаных ран многодетной матери, которая шла забрать сына из детского садика

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание она скончалась в операционном отделении больницы.

Известно, что погибшая - 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Правоохранители проводят все необходимые мероприятия с целью установления личности злоумышленника и его задержания.

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