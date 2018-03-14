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На Херсонщине российские агенты имели за $25 тыс. организовать "импичмент" Порошенко, - ГПУ

В Херсонской области СБУ и ГПУ обнаружили свидетельства подготовки незаконного провозглашения местными советами "импичмента" президенту Украины

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"В Херсонской области обнаружена переписка с антиукраинским центром с задачей организовать решения местными советами об импичменте президента за вознаграждение в $25 тыс.", - написал Луценко.

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Кроме того, на Харьковщине во время обысков в рамках противодействия подрывной деятельности изъяли карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с электрозапалом и $50 тыс. наличными и денежные карты российского банка.

Во Львовской области изъяли записи с подготовленным выступлением на международной конференции в поддержку оккупации Крыма Россией.

  • Напомним, ранее сообщалось о 28 обысках в различных регионах Украины, во время которых обнаружили доказательства работы антиукраинской сети в интересах спецслужб России.
  • Сеть координировал журналист Артем Бузила, которого заарестовали по обвинению в сепаратизме в конце апреля 2015 года, и 30 марта 2016 года вышел на свободу согласно "закону Савченко" и переехал в Россию.
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