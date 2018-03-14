На Херсонщине российские агенты имели за $25 тыс. организовать "импичмент" Порошенко, - ГПУ

14 марта, 2018, 12:31

В Херсонской области СБУ и ГПУ обнаружили свидетельства подготовки незаконного провозглашения местными советами "импичмента" президенту Украины

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"В Херсонской области обнаружена переписка с антиукраинским центром с задачей организовать решения местными советами об импичменте президента за вознаграждение в $25 тыс.", - написал Луценко.

Читайте также: Второй фронт. Кто и как хотел отрезать Бессарабию от Украины

Кроме того, на Харьковщине во время обысков в рамках противодействия подрывной деятельности изъяли карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с электрозапалом и $50 тыс. наличными и денежные карты российского банка.

Во Львовской области изъяли записи с подготовленным выступлением на международной конференции в поддержку оккупации Крыма Россией.