На Донетчине нашли мертвого мужчину в военной форме, - штаб АТО

14 марта, 2018, 11:20

Вчера на территории Донецкой области нашли тело неизвестного мужчины в военной форме

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что вчера между Ивано-Дарьевкой и Спорным мирные жители нашли тело мужчины в военной форме одежды. При этом при нем не было никаких документов.

Тело погибшего отвезли в Бахмутское отделение бюро судебно–медицинских экспертиз полиции Донетчины. Там будут проведены вскрытие и гистологическая экспертиза.

"В настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела", - отметили в штабе.