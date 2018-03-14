На Донетчине нашли мертвого мужчину в военной форме, - штаб АТО
14 марта, 2018, 11:20
Вчера на территории Донецкой области нашли тело неизвестного мужчины в военной форме
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что вчера между Ивано-Дарьевкой и Спорным мирные жители нашли тело мужчины в военной форме одежды. При этом при нем не было никаких документов.
Тело погибшего отвезли в Бахмутское отделение бюро судебно–медицинских экспертиз полиции Донетчины. Там будут проведены вскрытие и гистологическая экспертиза.
"В настоящее время представителями Национальной полиции и Военной службой правопорядка ВС Украины осуществляются мероприятия по идентификации тела", - отметили в штабе.
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