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На Донбассе не утихают обстрелы: боец АТО получил боевую травму

За минувшие сутки один украинский военнослужащий подвергся боевой травме на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия перемирия, в частности, четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

На Луганском направлении укрепления неподалеку населенного пункта Луганское попали под обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а позиции рядом с Артемовым - из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении оккупанты били из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам неподалеку Песков. Стрелковое оружие террористы применяли возле шахты Бутовка.

"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - подытожили в штабе.

 

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