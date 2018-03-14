На Донбассе не утихают обстрелы: боец АТО получил боевую травму
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия перемирия, в частности, четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников.
На Луганском направлении укрепления неподалеку населенного пункта Луганское попали под обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а позиции рядом с Артемовым - из гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении оккупанты били из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам неподалеку Песков. Стрелковое оружие террористы применяли возле шахты Бутовка.
"В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - подытожили в штабе.
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