Минюст предлагает увеличить минимальный размер алиментов

14 марта, 2018, 16:13

Министерство юстиции Украины разработало законопроект об увеличении минимального размера алиментов на каждого ребенка

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает пресс-служба министерства.

"Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать нормы французского законодательства, по которому потомки после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который они имели во время проживания в полной семье", - подчеркнул глава Минюста.

Министр также отметил, что лично будет выступать за норму, согласно которой дети будут иметь право на долю совместного имущества бывших супругов на уровне с родителями. Также планируется создать систему стимулирования как родителей, так и органов власти на местах, которые заботятся о всестороннем и полноценном развитии ребенка.

"Отдельно мы планируем прописать нормы мотивации для родителей, которые ответственно относятся к воспитанию своих детей. Это будут соответствующие налоговые и социальные льготы. Еще одна новация - создание реальных стимулов для органов власти на местах, которые вкладывают средства в расширение детского пространства: создание детских садов, строительство спортивных площадок, открытие различного рода курсов и кружков для достойного воспитания ребенка", - сказал Петренко.

Министр также сообщил, что Правительство поручило органам власти и представителям силовых структур на местах обеспечить координацию работы и обмен информацией относительно установления временного ограничения должника в правах, предусмотреть в местных бюджетах средства на оплату общественно-полезных работ и усилить работу полиции по розыску должников и их имущества и обеспечить соблюдение правопорядка в случае привлечения полиции к исполнительным действиям.

"На правоохранителей возложена обязанность гарантировать немедленную реакцию на факты давления на исполнителей при исполнении ими решений о взыскании алиментов. Каждого месяца до 10 числа все причастные к этим процессам ведомства должны проинформировать Минюст о проведенной работе", - добавил Павел Петренко.

Чиновник отметил, что благодаря новациям в законодательстве с 6 марта государственным исполнителям удалось взыскать с должников 254 млн грн алиментов. По словам Петренко, в рамках новых средств борьбы со злостными неплательщиками алиментов вынесено более 82 тыс. постановлений об ограничении выезда за границу, около 80 тыс. постановлений об ограничении в праве управлять транспортом, 79 тыс. постановлений об ограничении права пользования оружием и права на охоту, свыше 7 тыс. должников объявлено в розыск.

Министр подчеркнул, что во многих случаях должники специально не оформляются на официальную работу, чтобы не платить алименты. Для них предусмотрен новый вид воздействия - общественно полезные работы, оплата за которые будет перечислена на уплату долга по выплате алиментов.