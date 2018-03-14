Минфин ожидает утверждения транша 1 млрд евро от ЕС в начале осени

14 марта, 2018, 16:46

В Министерстве финансов ожидают утверждения макрофинансовой помощи от Евросоюза в начале осени 2018 года

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Данилюка, 28 февраля Европейская Комиссия инициировала новую программу финансовой помощи Украине, а 9 марта ее окончательно утвердили.

"Сейчас это предложение находится в Европарламенте и Европейском Совете. Мы ждем окончательное утверждение в начале осени. Но также будем прилагать все усилия, чтобы это произошло как можно быстрее”, - заявил министр.

Глава рассказал, что речь идет о финансовой помощи в размере 1 млрд евро.

"Программа макрофинансовой помощи действительно рассчитана на год. С самого начала она привязана к программе МВФ, поэтому она до апреля следующего года. И она рассчитана на два транша общей суммой 1 млрд евро", - отметил Данилюк.