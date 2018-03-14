МИД предлагает вывести Украину из СНГ и разорвать Договор о дружбе с Россией, - Залищук

14 марта, 2018, 17:30

МИД подготовило предложения относительно выхода из СНГ и денонсации Договора о дружбе с Россией, заявила Залищук

Об этом в Facebook написала народный депутат от фракции БПП Светлана Залищук.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что Министерство иностранных дел подготовило предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией", - написала депутат.

На вопрос, когда можно ожидать таких решений, министр ответил, что решение за главой государства, уточнила Залищук.

Отметим, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан в 1997 году в Киеве президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Этот договор остается действующим и в Украине, и в России, несмотря на то, что РФ признана агрессором.