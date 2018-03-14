МИД предлагает приостановить или отменить Договор о дружбе с Россией

14 марта, 2018, 20:19

Министерство иностранных дел Украины подготовило различные предложения относительно Договора о дружбе с Россией, среди которых предполагается приостановка соглашения частично или полностью

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, информирует УНИАН.

"МИД подготовило ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора, или частично, или полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация", - заявила Беца.

При этом она сказала, что этим перечнем возможные варианты не исчерпываются.

"Мы не приняли какого-либо окончательного решения, потому что окончательное решение принимает президент. Это договор от имени Украины", - подчеркнула дипломат.

Также она сказала, что МИД работает над возможными опциями относительно этого договора и осуществляет дальнейший анализ". Отдельно, говоря о Содружестве Независимых Государств, дипломат напомнила, что Украина не является членом этой организации, потому что не ратифицировала устав СНГ.

Она сказала, что Украина не участвует сейчас в заседаниях высших органов СНГ.

"И мы всегда исходили из того, что наша цель - это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя. Но мы делаем инвентаризацию также договоров, которые для нас важны. Выход из СНГ не означает автоматически выход из многосторонних сделок. Для нас важны некоторые соглашения", - отметила Беца.

Отметим, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан в 1997 году в Киеве президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Этот договор остается действующим и в Украине, и в России, несмотря на то, что РФ признана агрессором.