Месси и "Барселона" уничтожили "Челси" на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов

14 марта, 2018, 23:37

"Барселона" выиграла у "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд

Лига чемпионов. 1/8 финала. Повторный матч

"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия) 3:0

Голы: Месси, 3; 63; Дембеле, 20

Первый матч - 1:1.

"Барселона" вышла вперед уже на 3-й минуте матча. Лионель Месси ворвался в штрафную справа, обыгрался с Луисом Суаресом, и с острого угла точно пробил впритирку с ближней от голкипера "Челси" Тибо Куртуа стойкой.

На 20-й минуте "Барселона" забила во второй раз. Снова Месси протащил мяч к воротам лондонцев, выдержал паузу и отдал пас на Усмана Дембеле, который по диагонали поразительно пробил в девятку.

На 63-й минуте положение "Челси" стало совсем затруднительным. Снова солював Месси, который ворвался в штрафную слева и еще раз поиздевался с Куртуа, отправив мяч в ворота между ног голкиперу.

"Барселона" победила 3:0 и вышла в четвертьфинал.