Месси и "Барселона" уничтожили "Челси" на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 1/8 финала. Повторный матч
"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия) 3:0
Голы: Месси, 3; 63; Дембеле, 20
Первый матч - 1:1.
"Барселона" вышла вперед уже на 3-й минуте матча. Лионель Месси ворвался в штрафную справа, обыгрался с Луисом Суаресом, и с острого угла точно пробил впритирку с ближней от голкипера "Челси" Тибо Куртуа стойкой.
На 20-й минуте "Барселона" забила во второй раз. Снова Месси протащил мяч к воротам лондонцев, выдержал паузу и отдал пас на Усмана Дембеле, который по диагонали поразительно пробил в девятку.
На 63-й минуте положение "Челси" стало совсем затруднительным. Снова солював Месси, который ворвался в штрафную слева и еще раз поиздевался с Куртуа, отправив мяч в ворота между ног голкиперу.
"Барселона" победила 3:0 и вышла в четвертьфинал.
- 14 марта четвертьфиналистом Лиги чемпионов стала немецкая "Бавария", которая прошла турецкий "Бешикташ".
- Накануне из главного еврокубка вылетел "Шахтер", который уступил в Риме итальянской "Роме" - 0:1.
- Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта.
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