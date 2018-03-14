Манафорту грозит 305 лет тюрьмы за уклонение от налогов и мошенничество
Об этом сообщил судья III окружной суд США в восточном округе Вирджинии Томас Элли, передает CNN.
В частности, согласно заявлению судьи, в Манафорта есть все шансы провести остаток жизни за решеткой.
"Если брать во внимание природу обвинений против ответчика и бесспорное бремя доказательств против него, ответчик сталкивается с очень реальной перспективой провести остаток жизни в тюрьме", – отметил он.
На данный момент, бывшего политтехнолога обвиняют в уклонении от налогов (возможны 8 лет тюрьмы – ред.) и в 9 случаях финансового мошенничества (каждый по 30 лет максимум, всего 270 лет тюрьмы – ред.). Также Манафорт может получить от 15 до 20 лет по обвинениям в пяти случаях незаконных сговоров и нарушениях, связанных с зарубежным лоббизмом.
- Напомним, в августе 2017 года ФБР без предупреждения обшукало дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентов.
- Перед этим ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов офшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.
- Федеральная специальная совет США 30 октября выдвинула обвинения против бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
- Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти через многочисленные связи Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.
- 23 февраля спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер подал новое обвинительное заключение, которое утверждает, что Манафорт в 2012 году тайно заплатил бывшим ведущим европейским политикам за лоббирование пророссийского правительства Украины.
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