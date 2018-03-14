Манафорту грозит 305 лет тюрьмы за уклонение от налогов и мошенничество

14 марта, 2018, 23:35

Бывшему политтехнологу Виктора Януковича и экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

Об этом сообщил судья III окружной суд США в восточном округе Вирджинии Томас Элли, передает CNN.

В частности, согласно заявлению судьи, в Манафорта есть все шансы провести остаток жизни за решеткой.

"Если брать во внимание природу обвинений против ответчика и бесспорное бремя доказательств против него, ответчик сталкивается с очень реальной перспективой провести остаток жизни в тюрьме", – отметил он.

На данный момент, бывшего политтехнолога обвиняют в уклонении от налогов (возможны 8 лет тюрьмы – ред.) и в 9 случаях финансового мошенничества (каждый по 30 лет максимум, всего 270 лет тюрьмы – ред.). Также Манафорт может получить от 15 до 20 лет по обвинениям в пяти случаях незаконных сговоров и нарушениях, связанных с зарубежным лоббизмом.