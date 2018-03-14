Луценко готовит представление на снятие неприкосновенности с двух нардепов

14 марта, 2018, 19:19

Генпрокуратура готова в ближайшее время представить минимум два представления на снятие депутатской неприкосновенности

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает его пресс-служба.

"Учитывая высокую степень готовности материалов, могу сказать, что мы на финальной стадии подготовки представления в деле одного из народных депутатов, который препятствовал журналистской деятельности в стенах Верховной Рады", - заявил Луценко.

Однако генпрокурор отказался назвать имя парламентария. Он также рассказал о втором представлении, что будет касаться незаконного обогащения.

"В пятницу у меня состоится совещание с коллегами с НАБУ и САП, которые, вероятно, будут подавать мне на подпись материалы по незаконному обогащению одного из народных депутатов", - добавил Луценко.

Он подчеркнул, что речь идет не о борьбе с парламентом, а об очищении его от людей, которые, вероятно, нарушили закон.