Лондонский суд обязал компании Коломойского объяснить сделки с Приватбанком на $1,9 млрд
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".
В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний - Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
В иске банка говорится о мошеннических действиях со стороны ответчиков на сумму около $1,9 млрд. Деньги вроде бы были переданы 46 украинским структурам на основании поддельных кредитных соглашений, после чего их перечислили шестому, седьмому и восьмому ответчику - Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. соответственно. Банк также отмечает поставки по поддельным соглашениям крупных партий товаров и оборудования.
В декабре суд приказал заморозить средства ответчиков. Вслед за решением суда, Приватбанк 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть информацию компаний Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. об активах более 25 тыс. фунтов стерлингов, поскольку эти структуры не раскрывали информацию в соответствии с распоряжение суда.
По итогам заседаний суд в начале марта постановил, что "шестой, седьмой и восьмой ответчики должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или, если такая дата не рассматривалась, объяснить почему".
- 19 декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем.
- 25 января Высокий суд продолжил всемирный арест $2,5 млрд активов Коломойского и Боголюбова.
- Генпрокуратура расследует дело о выдаче ПриватБанком кредитов для двух структур на десятки миллиардов гривен.Тем временем Коломойский обжалует в суде решение НБУ о признании Приватбанка неплатежеспособным, а также решение о его национализации.
- По результатом независимого расследования компании Kroll, "Приватбанку" нанесли убытков на минимум $5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации.
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