Лондонский суд обязал компании Коломойского объяснить сделки с Приватбанком на $1,9 млрд

14 марта, 2018, 20:00

Высокий суд Лондона обязал компании, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях с денежными средствами Приватбанка

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний - Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

В иске банка говорится о мошеннических действиях со стороны ответчиков на сумму около $1,9 млрд. Деньги вроде бы были переданы 46 украинским структурам на основании поддельных кредитных соглашений, после чего их перечислили шестому, седьмому и восьмому ответчику - Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. соответственно. Банк также отмечает поставки по поддельным соглашениям крупных партий товаров и оборудования.

В декабре суд приказал заморозить средства ответчиков. Вслед за решением суда, Приватбанк 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть информацию компаний Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. об активах более 25 тыс. фунтов стерлингов, поскольку эти структуры не раскрывали информацию в соответствии с распоряжение суда.

По итогам заседаний суд в начале марта постановил, что "шестой, седьмой и восьмой ответчики должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или, если такая дата не рассматривалась, объяснить почему".