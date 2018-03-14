Климкин призвал забрать у России ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля
Об этом говорится в его заявлении на сайте МИД.
"Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер министра Британии, это, скорее всего, дело рук Кремля ", - говорится в заявлении.
Климкин заверил Британию в готовности Украины присоединиться к ней в обеспечении решительной реакции мирового сообщества, преданной нормам международного права. Одной из первых целей должен стать чемпионат мира по футболу, который состоится летом, считает Климкин. Он призвал лишить РФ права проводить соревнования.
"Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок , бойкотировать этот чемпионат ", - отметил глава МИД.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которой вероятно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Великобритания депортирует 23 российских дипломатов из-за отравления в английском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
- Также Великобритания приостанавливает все двусторонние контакты на высоком уровне с Россией.
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