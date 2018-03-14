Климкин призвал забрать у России ЧМ-2018 из-за отравления Скрипаля

14 марта, 2018, 23:17

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу за убийство российского экс-разведчика Сергея Скрипаля

Об этом говорится в его заявлении на сайте МИД.

"Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер министра Британии, это, скорее всего, дело рук Кремля ", - говорится в заявлении.

Климкин заверил Британию в готовности Украины присоединиться к ней в обеспечении решительной реакции мирового сообщества, преданной нормам международного права. Одной из первых целей должен стать чемпионат мира по футболу, который состоится летом, считает Климкин. Он призвал лишить РФ права проводить соревнования.

"Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок , бойкотировать этот чемпионат ", - отметил глава МИД.

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