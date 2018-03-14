Климкин прокомментировал взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове

14 марта, 2018, 11:59

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил подрыв вандалами взрывного устройства на территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Каждый человек заслуживает на человеческое уважение. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный этой ночью вблизи Мемориала", - написал Климкин.

Мемориал львовских орлят (пол. Cmentarz Obrońców Lwowa - Кладбище Защитников Львова) - польский военный мемориал во Львове. Павшие "Львовские орлята" - участники боев против Западной Украинской Народной Республики (1918-1919) и против большевиков (1920). Их похоронили на "Кладбище защитников Львова", составляющем часть Лычаковского кладбища.

Каждый человек заслуживает на человеческое уважение. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный этой ночью вблизи Мемориала. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г.