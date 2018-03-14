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Климкин прокомментировал взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил подрыв вандалами взрывного устройства на территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Каждый человек заслуживает на человеческое уважение. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный этой ночью вблизи Мемориала", - написал Климкин.

Мемориал львовских орлят (пол. Cmentarz Obrońców Lwowa - Кладбище Защитников Львова) - польский военный мемориал во Львове. Павшие "Львовские орлята" - участники боев против Западной Украинской Народной Республики (1918-1919) и против большевиков (1920). Их похоронили на "Кладбище защитников Львова", составляющем часть Лычаковского кладбища.

  • Напомним, в 2017 году польские СМИ сообщили о планах руководства страны выпустить новые паспорта с изображением, в частности, "Мемориала орлят". МИД Украины вручило ноту протеста послу Польши из-за планов использования изображения Львов в польских документах.
  • Кроме того, Польша планировала изобразить в паспортах достопримечательность из Вильнюса, из-за чего Литва вызвала польского посла.
  • В конце глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша не будет изображать львовский Мемориал орлят и литовские Святые ворота в своих новых паспортах.
  • В ночь на 14 марта на территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв.
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