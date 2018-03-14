Климкин прокомментировал взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове
Об этом Климкин написал в Twitter.
"Каждый человек заслуживает на человеческое уважение. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный этой ночью вблизи Мемориала", - написал Климкин.
Мемориал львовских орлят (пол. Cmentarz Obrońców Lwowa - Кладбище Защитников Львова) - польский военный мемориал во Львове. Павшие "Львовские орлята" - участники боев против Западной Украинской Народной Республики (1918-1919) и против большевиков (1920). Их похоронили на "Кладбище защитников Львова", составляющем часть Лычаковского кладбища.
Каждый человек заслуживает на человеческое уважение. Две недели назад я был на Лычаковском кладбище и возложил цветы к Мемориалу львовских орлят. Категорически осуждаю акт вандализма, совершенный этой ночью вблизи Мемориала.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 марта 2018 г.
- Напомним, в 2017 году польские СМИ сообщили о планах руководства страны выпустить новые паспорта с изображением, в частности, "Мемориала орлят". МИД Украины вручило ноту протеста послу Польши из-за планов использования изображения Львов в польских документах.
- Кроме того, Польша планировала изобразить в паспортах достопримечательность из Вильнюса, из-за чего Литва вызвала польского посла.
- В конце глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша не будет изображать львовский Мемориал орлят и литовские Святые ворота в своих новых паспортах.
- В ночь на 14 марта на территории львовского Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв.
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