Кадровые изменения в Госдепе США: избран и.о. госсекретаря, а также повышена в должности пресс-секретарь Науэрт
Об этом сам Тиллерсон заявил журналистам, сообщает издание ABC News.
"В конце дня я делегирую все обязанности секретаря канцелярии заместителю госсекретаря Джону Салливану. Мои полномочия в качестве госсекретаря прекратятся в полночь 31 марта", - подчеркнул он.
Отметим, Салливан в конце февраля этого года посетил Украину. Во время визита он обсудил с президентом Петром Порошенко санкции против России и введение миротворцев на Донбасс.
По мнению Салливана, свободная и экономически успешная Украина является одним из наибольших страхов Кремля. Впрочем, по его словам, украинская власть должна продолжать усилия в борьбе с коррупцией, которая уничтожает Украину 5 разными способами.
Тем временем пресс-секретаря Государственного департамента Хезер Науэрт повысили. Теперь она будет исполнять обязанности заместителя государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии, согласно указу президента Дональда Трампа.
Науэрт заменит на посту Стива Голдстайна, который также был отправлен в отставку после объявления Трампа об увольнении Тиллерсона.
- Напомним, 13 марта Трамп уволил с должности секретаря Госдепа Рекса Тиллерсона, назначив на его место директора ЦРУ Майка Помпео.
- Тем временем новым главой ЦРУ впервые в истории стала женщина - Джина Геспел.
- Сам Тиллерсон не знает причины своего увольнения и был настроен продолжать работу. Как пояснил Трамп, они с Тиллерсоном хорошо сотрудничали, однако не соглашались по ряду вопросов.
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