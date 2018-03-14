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Кадровые изменения в Госдепе США: избран и.о. госсекретаря, а также повышена в должности пресс-секретарь Науэрт

Рекс Тиллерсон будет оставаться на посту главы Госдепартамента США до 31 марта, а свои полномочия пока передает своему заместителю

Об этом сам Тиллерсон заявил журналистам, сообщает издание ABC News.

"В конце дня я делегирую все обязанности секретаря канцелярии заместителю госсекретаря Джону Салливану. Мои полномочия в качестве госсекретаря прекратятся в полночь 31 марта", - подчеркнул он.

Отметим, Салливан в конце февраля этого года посетил Украину. Во время визита он обсудил с президентом Петром Порошенко санкции против России и введение миротворцев на Донбасс.

По мнению Салливана, свободная и экономически успешная Украина является одним из наибольших страхов Кремля. Впрочем, по его словам, украинская власть должна продолжать усилия в борьбе с коррупцией, которая уничтожает Украину 5 разными способами.

Тем временем пресс-секретаря Государственного департамента Хезер Науэрт повысили. Теперь она будет исполнять обязанности заместителя государственного секретаря США по вопросам публичной дипломатии, согласно указу президента Дональда Трампа.

Науэрт заменит на посту Стива Голдстайна, который также был отправлен в отставку после объявления Трампа об увольнении Тиллерсона.

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