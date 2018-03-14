Google вслед за Facebook запретит рекламу криптовалют
Как сообщается в официальном заявлении компании, новые правила рекламной политики вступят в силу с июня 2018 года.
Новые правила рекламы введут широкий запрет на любые рекламные объявления, продвижение сайтов, а также баннеров и даже роликов на YouTube.
В Google заявили, что не знают, какое будущее ждет рынок криптовалюты, но "видят достаточно вреда для потребителей в этой сфере" и хотят быть осторожнее.
В отчете за 2017 компания Google заявила, что заблокировала более 130 млн объявлений, которые использовались хакерами для накрутки кликов и в том числе добычи криптовалюты. Это небольшая часть от всей забанен рекламы - 3,2 миллиарда объявлений за прошлый год.
Facebook ввел запрет на рекламу криптовалюты и ICO в конце января 2018 года. Запрет касается любых объявлений, связанных с криптовалютой, в том числе в Инстаграмме.
Компания привела примеры запрещенной рекламы. Так, недавно в соцсети запрещены следующие типы рекламных объявлений:
"Кликни сюда, чтобы узнать о безопасной криптовалюте, которая позволит осуществлять платежи по всему миру"
"Новое ICO! Купи токены с 15% скидкой"
"Воспользуйся пенсионными накоплениями, чтобы инвестировать в биткоин"
"Начни торговлю опционами сейчас и получишь бонусы"
Такие рекламные объявления считаются потенциально мошенническими и компания хочет избавить от них аудиторию.
"Наш основной принцип рекламы в том, что она должна быть безопасной. Объявлением, вводящим пользователей в заблуждение, нет места на Facebook. Мы проводим новую политику, которая запрещает рекламу, продвигает финансовые продукты и услуги, которые часто связаны с обманом", - пишет менеджер по продукту Роб Лизерн.
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Напомним, Марк Цукерберг анонсировал значительные изменения в Facebook: пользователи будут видеть меньше публикаций от СМИ, и больше постов от своих друзей в соцсети.
После этого состояние Цукерберга уменьшилось на $2,9 млрд, ведь акции компании упали на 3,9%.
Кроме этого, Facebook будет запрашивать у пользователей о том, каким новостным ресурсам они больше доверяют, и на основе таких опросов регулировать новостную ленту.
Также соцсеть выпустила детский вариант своего мессенджера под названием Messenger Kids. Регистрация в Messenger Kids проводится только через аккаунт одного из родителей, поскольку политика Facebook запрещает создание детских страниц.
А вот бывший вице-президент Facebook Чамате Палихапития вообще заявил, что соцсети "разрушают основы общества", и извинился за участие в создании таких инструментов.
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