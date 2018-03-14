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Джекпот Powerball превысил 400 миллионов долларов, украинцы участвуют в лотерее наравне с американцами

Лотерея Powerball – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире

Ближайший тираж американской лотереи Powerball состоится в среду, 14 марта, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $420 миллионов. В США уже сейчас наблюдается ажиотаж – в лотерейные киоски выстраиваются очереди из желающих приобрести билеты, а жители других стран ищут способ принять участие в тираже.

Мифы об участии в лотерее Powerball - США из других стран

Есть большое количество заблуждений об участии в лотерее Powerball из-за пределов США. Рассмотрим некоторые из них.

  • Миф 1: Туристам нельзя играть в лотерею Powerball. Это не так. Согласно правилам лотереи Powerball – США, нерезиденты США вправе участвовать в лотерее: “Вам не нужно быть гражданином или резидентом страны, чтобы принять участие в игре. Туристы также могут участвовать в лотерее”.
  • Миф 2: Нерезиденты США могут играть в Powerball - США точно так же, как американцы. Почти правда, но есть одно но... Вы можете приобрести билеты у лицензированных ритейлеров в США, но получить приз вы сможете лишь при условии, что билет останется на территории США.
  • Миф 3: Лотерейные выигрыши нерезидентов США не облагаются налогом. Это не так. Если гражданин Украины выиграет в лотерею US Powerball, он будет обязан выплатить налог на свой выигрыш в США.

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Как легально играть в Powerball - США из Украины

Принять участие в тираже Powerball, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

  1. Пересечь границу и приобрести билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Powerball у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

  1. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты Powerball к тиражам, которые проходят в Орландо, каждую среду и субботу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 69, а также шар «пауэрбол» из диапазона 1-26, совпадение которых позволит сорвать баснословный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

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Гражданин Латвии выигрывал в лотерею несколько раз, самый крупный приз  - €578,000

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов: в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США. И наконец, в начале прошлого года водитель из Подмосковья выиграл €824 тысячи в Австрия - Лото!

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История победителя из Ирака получила массовое освещение в мировых СМИ, в том числе New York Times, Daily Mail, NBC, CNN и Associated Press. Все они, проведя собственное исследование вопроса, пришли к заключению, что процесс приобретения лотерейных билетов онлайн на сайте TheLotter отвечает всем требованиям Национальных лотерей.

Вы выиграли в лотерею США – что дальше?

Выиграв лотерейный приз через сайт TheLotter, победитель получает 100% выигранной суммы, будь то небольшой выигрыш, или приз второй или первой категории.

Если сумма лотерейного приза не превышает $50,000, TheLotter.com самостоятельно заберет выигрыш и зачислит соответствующую сумму на счет клиента в считанные часы после объявления результатов тиража.

В случае крупных выигрышей, в том числе при выигрыше джекпота, TheLotter.com организовывает клиентам поездку в страну проведения лотереи, где победитель самостоятельно заберет свой выигрыш, при полной юридической и организационной поддержке представителей TheLotter.com.

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