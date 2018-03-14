День в зоне АТО прошел без обстрелов российских боевиков
14 марта, 2018, 20:55
В первую половину 14 марта в зоне проведения АТО не было зафиксировано обстрелов со стороны российских боевиков
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
"В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон соблюдался в полной мере. Обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.
- 14 марта в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о восстановлении мобильной связи на территории ОРДЛО.
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