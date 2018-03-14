Британия будет искать альтернативы российскому газу
14 марта, 2018, 18:56
Великобритания рассмотрит возможности импорта природного газа из альтернативных России источников
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьера страны Терезу Мэй.
Примерно 30% газа европейские страны получают из России, однако этот процент меньше в Великобритании. Королевство получает большую часть газа по добыче в Северном море и импорту из Норвегии.
Российский газ попадает в Британию через континентальную Европу, а также морским путем с севера Сибири.
"То, как Россия использует свии энергетические ресурсы как средство воздействия на те страны, которые их получают, важно. Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и вопросы энергетической безопасности Европы в целом", - заявила Мэй.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
- Разработчики нервно-паралитического вещества "Новичок", которым предположительно отравили Скрипаля, сомневается, что экс-сотрудник ГРУ выздоровеет после отравления.
- Великобритания созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за отравления Скрипаля.
- Премьер-министр Великобритании объявил о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Великобритания объявила о приостановке всех двусторонних контактов на высоком уровне с Россией и отозвала приглашение в Лондон главы российского МИД Сергея Лаврова.
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