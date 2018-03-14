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Британия будет искать альтернативы российскому газу

Великобритания рассмотрит возможности импорта природного газа из альтернативных России источников

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на премьера страны Терезу Мэй.

Примерно 30% газа европейские страны получают из России, однако этот процент меньше в Великобритании. Королевство получает большую часть газа по добыче в Северном море и импорту из Норвегии.

Российский газ попадает в Британию через континентальную Европу, а также морским путем с севера Сибири.

"То, как Россия использует свии энергетические ресурсы как средство воздействия на те страны, которые их получают, важно. Мы будем продолжать обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и вопросы энергетической безопасности Европы в целом", - заявила Мэй.

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