Ангелу Меркель вновь избрана канцлером Германии
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Кандидатуру главы Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. Против проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера, после чего его приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата. После этого грамоты о назначении от президента получат члены Кабинета министров, которые также принесут присягу. Во второй половине дня состоится первое заседание правительства.
Это самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства - он продлился 171 день. В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.
- Напомним, выборы в парламент Германии проводились 24 сентября 2017 года. По их итогам блок ХДС/ХСС получил 33% голосов, СДПГ - 20,5%, Левая партия - 9,2%, "Союз-90/Зеленые" - 8,9%, Свободная демократическая партия - 10,7 %, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 12,6%.
- Коалиционное соглашение о формировании правительства подписали только 12 марта 2018 года после напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ.
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