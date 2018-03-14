Ангелу Меркель вновь избрана канцлером Германии

14 марта, 2018, 11:07

В среду, 14 марта, Бундестаг Федеративной республики Германия вновь избрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера. Она будет руководить правительством Германии четвертый срок подряд

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кандидатуру главы Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. Против проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера, после чего его приведут к присяге перед депутатами Бундестага и членами Бундесрата. После этого грамоты о назначении от президента получат члены Кабинета министров, которые также принесут присягу. Во второй половине дня состоится первое заседание правительства.

Это самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства - он продлился 171 день. В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии.