Аграрии завтра перекроют автомагистрали в 6 областях. Список автодорог

14 марта, 2018, 09:59

15 марта, с 10:30 до 11:30 часов утра, аграрии перекроют украинские автомагистрали в Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой и Одесской областях

Об этом сообщает пресс-центр общественного союза "Всеукраинская аграрная рада".

Отмечается, что дороги будут заблокированы на участках:

в Кировоградской обл.: автодорога М-12, за 10 км от г. Новоархангельск (рядом с кафе "Казацкая застава");

в Черкасской обл.: трасса Е-95, пост полиции возле г. Умань;

в Херсонской обл.: автодорога Р-47, с. Казацкое;

в Черниговской обл.: автодорога М-01, с. Копти;

в Винницкой обл.: автодорога М-12, Гайсинский район, с. Степное;

в Одесской обл.: автодорога М-15, Измаильский район, с.Кирнички.

Более того, акции протеста могут состояться на автодорогах в Ривненской, Полтавской, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Сельхозпроизводители решили провести такую акцию протеста из-за налоговой политики властей в пользу аграрных олигархов.

В частности, Рада отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса, что было сделано на пользу крупных перерабатывающих заводов, принадлежащих олигархам и международным транснациональным корпорациям.

"В то же время это вредит малым и средним сельхозпроизводителям. Как отмечала пресс-служба ВАР, в случае, если возмещение НДС при экспорте масличных будет отменено, убытки малых и средних аграриев могут составить более 6 млрд грн", - пояснили в союзе.

Аграрии призывают парламент принять законопроект №7403-2, который позволит сохранить экспортное возмещение НДС для масличных.

"Если народные избранники не поддержат данную законодательную инициативу, акции протеста будут повторяться и приобретать большие масштабы. Следующее перекрытие дорог запланировано на 20 марта", - подытожили в ведомстве.