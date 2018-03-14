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232 добровольца МВД погибли на Донбассе за время войны, - Аваков


фото: podrobnosti.ua
С начала проведения АТО на востоке Украины погибло более 230 добровольцев МВД, еще 799 - получили ранения

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Во время проведения АТО погибшие 232 добровольца, еще 799 получили ранения. Подвиг наших ребят всегда с нами", - подчеркнул он.

Тем временем президент Петр Порошенко написал в своем Facebook, что сегодня, в День украинского добровольца, страна вспоминает людей, которые с начала событий на Донбассе добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, не имея никакого отношения к армии.

"Спасибо всем воинам-добровольцам, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто избрал почетное дело - служить своей Родине", - подытожил президент.

 

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