232 добровольца МВД погибли на Донбассе за время войны, - Аваков

14 марта, 2018, 13:37

С начала проведения АТО на востоке Украины погибло более 230 добровольцев МВД, еще 799 - получили ранения

Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Во время проведения АТО погибшие 232 добровольца, еще 799 получили ранения. Подвиг наших ребят всегда с нами", - подчеркнул он.

Тем временем президент Петр Порошенко написал в своем Facebook, что сегодня, в День украинского добровольца, страна вспоминает людей, которые с начала событий на Донбассе добровольно вызвались защищать государство от российского агрессора, не имея никакого отношения к армии.

"Спасибо всем воинам-добровольцам, которые приобретя бесценный боевой опыт, вступили в ряды ВСУ, Национальной гвардии и Нацполиции или занимают активную гражданскую позицию в гражданской жизни. Всем, кто избрал почетное дело - служить своей Родине", - подытожил президент.