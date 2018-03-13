Знаю, что Крым уже не наш, - российская актриса Ахеджакова

13 марта, 2018, 12:47

Россияне скоро осознают, что аннексия Крыма была ошибкой, считает легендарная актриса

Об этом она заявила в интервью "Крым.Реалии”.

По словам актрисы, времени, когда россияне осознают ошибку захвата Крыма, ждать не приходится. По ее мнению, "то, что мы имеем, мы имеем надолго".

"Меня это так ранит, когда люди, которых я безумно уважаю, с которыми я нахожу какое-то согласие и с которыми я выхожу на сцену, вдруг озверело кричат: "Крым наш! Наш российский Крым!”. Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромные убытки, и мы вообще наделали таких дел", - рассказала во время интервью Ахеджакова.

Оценивать нынешнюю ситуацию в Крыму артистка не берется и давать советы крымчанам, которые остаются верными Украине на полуострове, не намерена, лишь подчеркивает: "Они влипли". Чтобы изменить ситуацию, чтобы Россия остановила свою политику по отношению к Украине, чтобы вернула Крым - нужно менять всю российскую систему, заявила она.