За убийством Скрипаля вероятно стоит Россия, - Трамп

13 марта, 2018, 16:53

Президент Соединенных Штатов прокомментировал отравление бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля

Об этом сообщает The Guardian.

"Выглядит так, что за убийством стоит Россия, исходя из всех собранных доказательств", - заявил Трамп.

Он также анонсировал встречу с премьером Великобритании Терезой Мэй.

"Как только мы получим все факты, если мы согласимся с ними (властями Великобритании), мы осудим Россию или кого бы то ни было виновного в убийстве", - добавил президент.

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