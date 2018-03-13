За убийством Скрипаля вероятно стоит Россия, - Трамп
13 марта, 2018, 16:53
Президент Соединенных Штатов прокомментировал отравление бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля
Об этом сообщает The Guardian.
"Выглядит так, что за убийством стоит Россия, исходя из всех собранных доказательств", - заявил Трамп.
Он также анонсировал встречу с премьером Великобритании Терезой Мэй.
"Как только мы получим все факты, если мы согласимся с ними (властями Великобритании), мы осудим Россию или кого бы то ни было виновного в убийстве", - добавил президент.
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- 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Скрипалю стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Чиновники Великобритании угрожают санкциями, если подтвердится, что Россия отравила своего бывшего шпиона на британской территории.
- В Великобритании были госпитализированы полицейские, которые расследовали дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля.
- По словам премьер-министра Мэй, из-за отравления Скрипаля министры могут отказаться от посещения ЧМ-2018 в России.
- Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 доказательств, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты.
- 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Российская Федерация, вероятно, стоит за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля.
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